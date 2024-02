Nuoto, Francesca Fangio si arrende in semifinale nei 200 rana ai Mondiali

Niente finale per Francesca Fangio nei 200 rana. L’azzurra fallisce l’approdo nella gara per le medaglie ai Mondiali di Doha, con una prova parecchio sottotono rispetto a quanto visto qualche ora fa e chiudendo al decimo posto assoluto.

Non riesce a brillare Francesca, autrice di un buono stacco tra i blocchi ma rimanendo sempre a metà del guado. Rispetto alla mattinata la bracciata sembra un po’ più pesante, tanto da girare ai 150 metri in quinta posizione, ben staccata dalla canadese Sydney Pickrem, dalla russa Alina Zmushka e dall’irlandese Mona Mc Sharry, e il discorso per la finale sembra finito lì.

Ma negli ultimi 30 metri Fangio riesce a dare fondo alle energie residue, poche rispetto a quanto abbiamo visto nelle batterie di qualche ora fa, andando a toccare la piastra al quarto posto in 2’26”39 superando negli ultimi trenta metri la coreana Sua Moon e tenendo accesa una flebile fiamma della speranza.

Ma non basta, poiché la seconda semifinale è parecchio più rapida, Tes Schouten imbattibile in 2’21”50, ma ci sono addirittura altre cinque, tra cui la statunitense Kate Douglass, la svizzera Lisa Mamie, la lituana Kotryna Teterevkova e la ceca Kristyna Horska ad andare più veloce dell’azzurra, che deve accontentarsi del ruolo di seconda riserva.