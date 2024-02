Nuoto di fondo, Acerenza bronzo nella 5 km ai Mondiali. Paltrinieri beffato dai francesi in uno sprint caotico

E’ arrivata la prima medaglia per l’Italia del nuoto di fondo ai Mondiali di Doha (Qatar). La 5 km maschile ha riservato a Domenico Acerenza un bronzo, confermando quanto era accaduto a Fukuoka l’anno scorso su questa distanza. E’ la giornata della Francia, con Logan Fontaine (primo oro individuale in carriera) a prendersi il metallo più pregiato in 51:29.30 e precedere il connazionale Marc-Antoine Olivier (argento come nella 10 km a Doha) di 0.3 e Acerenza di 0.7.

Uno sprint serrato nel quale a rimetterci è stato Gregorio Paltrinieri. Greg ha gareggiato nel suo solito modo, nuotando nelle prime posizioni e tirando il gruppo prima in compagnia del tedesco Florian Wellbrock e poi dell’ungherese Kristóf Rasovszky. Il piano tattico del classe ’94 nostrano era quello poi di creare uno strappo nell’ultimo giro, ma l’azione prorompente dei due francesi l’ha messo nella condizione che lui preferisce di meno.

Lo sprint è stato lanciato in un’autentica “tonnara” e Gregorio non è stato in grado di rispondere a chi ha dimostrato di averne di più. In tutto questo, anche qualche colpo proibito è arrivato, con il nuotatore tricolore costretto a fermarsi praticamente ad un nulla dal traguardo. In questo modo, quindi, va valutato il quinto posto odierno a 2.4 dalla vetta, alle spalle anche di Rasovszky (+1.2).

Al di sotto delle attese il duo tedesco formato da Oliver Klemet e da Wellbrock (oro a Fukuoka), rispettivamente ottavo a 7.10 e nono a 7.40. Da capire quale sarà la condizione di quest’ultimo in vista delle gare in piscina che lo vedranno confrontarsi nuovamente con Paltrinieri e non solo. Domani ultimo appuntamento con la staffetta mista in cui l’Italia punta all’oro.