LIVE Nuoto di fondo, 5 km Mondiali 2024 in DIRETTA: tocca a Paltrinieri! Gabbrielleschi e Pozzobon per la sorpresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto di fondo maschile a Doha. Dopo il trionfo dell’ungherese Rasovszky nella 10 km, maschile e della olandese Van Rouwendaal, esaurite le tensioni per la conquista delle carte olimpiche, si prosegue con la distanza più breve, la 5 km maschile e femminile e la speranza per l’Italia è conquistare i primi podi iridati in Qatar dopo le 10 km in chiaroscuro con la conquista di tre pass per Parigi 2024 ma nessuna medaglia.

L’Italia per l’occasione ritrova il suo faro, Gregorio Paltrinieri che, già certo della qualificazione olimpica, ha scelto di saltare la 10 km. Il modenese inizia il suo Mondiale e lo fa in una gara che gradisce, la 5 km che lo ha visto chiudere al secondo posto alle spalle di Wellbrock ai Mondiali di Fukuoka e più volte trionfare a livello europeo (ultimo successo a Roma). per l’Italia al via con ambizioni anche Domenico Acerenza che è stato bronzo a Fukuoka ed è sicuramente carico per aver ottenuto la qualificazione olimpica per Parigi. I favoriti sono sempre gli stessi, da Rasovszky a Wellbrock, che potrebbe tornare protagonista assieme a Klemet, entrambi già qualificati per Parigi prima di Doha, da Olivier a Fontaine. Non sono escluse sorprese.

In casa femminile la formazione cambia completamente rispetto alla 10 km. In vasca scende una delle azzurre più competitive a questi livelli, la toscana Giulia Gabbrielleschi che può dire la sua su questa distanza anche se la concorrenza è agguerritissima e la specialista delle lunghe distanze Barbara Pozzobon che si è riconvertita alla 5 km e darà tutto come sempre per en figurare. Qui il lotto delle favorite è ancora più ampio rispetto alla gara maschile con Van Rouwendaal che punta al bis, poi le francesi, la portoghese Rosa, la statunitense Grimes, la tedesca Beck che nella 10 km è rimasta a guardare, forte della qualificazione già ottenuta per Parigi e la spagnola De Valdes, apparsa in grandissima forma sabato e capace di salire sul secondo gradino del podio nella 10 km.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto di fondo maschile a Doha, con la distanza di 5 km: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle 8.30 con la 5 km femminile, si prosegue alle 11.00 con la 5 km maschile. Buon divertimento!