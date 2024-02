Nuoto, De Tullio ammette: “Avevo un po’ di paura, era la prima finale”

Luca De Tullio ha conquistato il settimo posto nella finale degli 800 stile libero, segmento che ha aperto la seconda fase della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto, quest’anno in scena a Doha (Qatar).

Una prova leggermente contratta per l’azzurro (alla prima finale iridata), il quale ha dimostrato a tratti un buon passo, chiudendo con il tempo di 7’49″79. Una volta arrivato in zona mista, il nuotatore ha commentato quanto successo in acqua, lodando in prima battuta la medaglia di bronzo conquistata da Gregorio Paltrinieri.

“Non posso che essere contento, forse lo sono più io di lui – ha detto De Tullio ai microfoni della RAI – Per me è un idolo e vederlo lottare con quella grinta mi fa venire voglia di farmi trovare sempre più pronto“.

Successivamente De Tullio ha analizzato la sua prestazione: “Non è andata benissimo, la pressione della prima Finale mondiale si è fatta sentire, un po’ di paura ce l’avevo; mi aspettavo di fare meno visto la qualifica. Ma fa parte del gioco, speriamo di fare meglio prossima volta”.