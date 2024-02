Nuoto, Benedetta Pilato non si fa aspettative: “Questo è quello che ho e va bene così”

C’è la finale dei 50 rana per Benedetta Pilato. L’azzurra ottiene un parziale riscatto ai Mondiali di nuoto di Doha dopo la prematura eliminazione nei 100: nella mezza distanza arriva il terzo crono complessivo in 29”91, alle spalle della lituana Ruta Meilutyte, inarrivabile in 29”42, e della cinese Quianting Tang, capace di firmare il record asiatico in 29”80.

“Ho dato il massimo – afferma Benedetta subito dopo la gara ai microfoni della Rai – questo è tutto quello che ho e va bene così. L’obiettivo è domani per la finale: la gara è tra noi tre, forse tra noi due poiché la prima (Meilutyte, ndr.) la tiriamo fuori ma va bene lo stesso“.

In mattinata aveva parlato di sentirsi stanca in questi ultimi giorni. La situazione è migliorata un po’, ma nemmeno troppo: “Ho dormito meglio dopo i 100, ma la stanchezza c’è ancora. Sono stati dieci giorni abbastanza lunghi in un periodo in cui non siamo troppo abituati a gareggiare“. E sulla gara di domani, non si fa aspettative: “Più o meno la Pilato che conoscete è già questa. Quello è il mio massimo di oggi, domani vediamo“.