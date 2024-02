BENE, BRAVA, BIS! Simona Quadarella si prende l’oro mondiale anche negli 800 sl dopo un duello serrato con Gose

Il Mondiale di Simona Quadarella. Gli 800 stile libero femminili a Doha sono della nuotatrice italiana, replicando quanto fatto 51 anni fa da Novella Calligaris a Belgrado, ma andando anche oltre. Sì, perché Simona ha realizzato la magica doppietta d’oro 800-1500 sl a livello iridato che non era mai riuscita a nessuno degli azzurri, anche i più titolati.

Certo, mancavano interpreti importanti come l’americana Katie Ledecky, la canadese Summer McIntosh e l’australiana Ariarne Titmus, ma il risultato associato al crono di 8:17.44, notevole visto il periodo dell’anno, è una bella iniezione di fiducia. Una Finale alla rincorsa perché la neozelandese Erika Fairweather e la tedesca Isabel Gose hanno sfruttato le loro doti di maggior velocità per mettere in difficoltà Simona.

Quadarella ha avuto il merito di non farsi prendere troppo dal distacco anche considerevole che c’era dopo 300 metri, costruendo la propria rimonta vasca dopo vasca. Fairweather dopo i 450 ha ceduto di schianto e il duello è stato tra la romana e Gose. Un confronto serratissimo in cui si temeva che il maggior spunto della teutonica potesse fare la differenza.

L’azzurra però ha trovato dentro di sé energie insospettabili, mettendo in acqua tutto il suo “veleno” e precedendo al tocco di appena 0.09 la tedesca (8:17.53). Fairweather di bronzo in 8:22.26. Una grande gioia, valsa anche il pass olimpico e lì ci saranno tutte e servirà competere con le stessa determinazione.