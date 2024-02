Nuoto, Benedetta Pilato in finale nei 50 rana ai Mondiali. Meilutytė svetta

Benedetta Pilato ha timbrato il cartellino e domani si giocherà le medaglie nella Finale dei 50 rana femminili ai Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar). All’Aspire Dome le gerarchie sono state ripristinate, ovvero la lituana Ruta Meilutyte (campionessa del mondo in carica) è intenzionata a riscattarsi dopo la controprestazione clamorosa dei 100 rana.

La lituana è stata devastante in semifinale, nuotando su passi da record del mondo fino ai 40 metri, lasciandosi un po’ andare nell’ultima parte e toccando la piastra in 29.42. Oggettivamente sembra “ingiocabile”, ma nell’atto conclusivo tutto può succedere. Ci sarà Pilato, entrata con il terzo tempo di 29.91.

Un leggero peggioramento rispetto alla batteria per Benedetta, che alla fine ha tirato il meglio di quello che ha in questa particolare fase della stagione. Ci si aspetta un confronto per l’argento con la cinese Tang Qianting, oro nei 100 rana in Qatar, che ha migliorato ulteriormente il primato asiatico, portandolo a 29.80. Tutto sembra ristretto alle prime tre perché la quarta, l’americana Piper Enge (30.53), ha mostrato un valore inferiore.

Niente da fare per Anita Bottazzo che non ha centrato l’accesso alla Finale di domani, confermando le difficoltà nella nuotata che si erano evidenziate nel corso delle batterie mattutine: 30.89 per lei e 13° crono nell’overall.