Nuoto, Benedetta Pilato fuori dalla finale dei 100 rana per 4 centesimi. Out anche Castiglioni

Dopo l’eliminazione clamorosa nelle batterie della campionessa del mondo 2023, Rūta Meilutytė, purtroppo in casa Italia ci sono state le due eliminazioni nelle semifinali dei 100 rana donne dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar) di Benedetta Pilato e di Arianna Castiglioni. All’Aspire Dome lo si era compreso già stamane che la condizione non fosse al meglio, ma è chiaro che si sperava di avere le due azzurre nell’atto conclusivo, considerando anche l’ottavo tempo di ingresso della canadese Sophie Angus (1:06.66).

Quattro centesimi hanno separato la pugliese dalla Finale. Una heat interpretata bene, con un passaggio deciso ai 50 metri (30.64). Sfortunatamente, la forma di questi giorni non è eccelsa per Benny, che ha concepito questa rassegna iridata come una tappa di passaggio in vista dei Giochi. L’allenamento in gara, così lo si può definire.

Tuttavia, agli 85 metri, il crollo della sua nuotata e quel crono di 1:06.70 che non le ha sorriso. Rammarico c’è perché, al di là della cinese Tang Qianting (1:05.36) che sembra fuori dalla portata di tutte, gli altri tempi erano potenzialmente alla portata di Pilato. Si può menzionare l’1:06.11 dell’irlandese Mona McSharry (seconda nell’overall). E quindi ci si proietta ai 50 rana di questa competizione mondiale e poi ai Giochi.

Andava a caccia di un altro riscontro anche Castiglioni. L’obiettivo era quello di siglare l’1:06.3, tempo limite previsto dalla FIN per la qualificazione a Cinque Cerchi. Ha provato a fare una gara in progressione la lombarda, visto il tocco alla piastra dei 50 metri di 31.73, ma il cambio di passo poi nella seconda parte della prova non c’è stato e la chiusura in 1:07.57 (ultimo tempo delle semifinali) non era quello che ci si aspettava.