Nuoto artistico, Minisini: “Possiamo migliorare in finale”. Pedotti: “Mi trovo bene con Giorgio”

Giorgio Minisini e Susanna Pedotti hanno concluso al secondo posto il turno preliminare nel duo misto ai Mondiali 2024 di nuoto artistico. La coppia ha raccolto 248.8633 punti, ha chiuso alle spalle dei cinesi Cheng Wentao e Shi Haoyou (250.5150) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani pomeriggio a Doha (Qatar). Il 27enne romano e la 19enne milanese si sono particolarmente distinti sul requiem per il Rinascimento di Giuseppe Verdi.

Il due volte Campione del Mondo di Budapest è alla sua quarta partner in nove anni, dopo aver vinto con tutte le precedenti compagne, e ha commentato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Esordio positivo. Eravamo sicuri di quello che dovevamo fare in acqua, siamo riusciti a farlo, ci siamo sentiti entrambi bene e gli allenatori erano contenti. Possiamo certamente fare meglio in finale e lavoreremo per riuscirci. La fatica non è divertente, ma ma il fatto di riuscire a portare in gara ciò su cui hai lavorato per tanti mesi è una bella soddisfazione“.

Susanna Pedotti ha espresso la propria soddisfazione: “Anch’io mi sono sentita pronta per poter gestire al meglio l’esercizio. Mi trovo molto bene con Giorgio, sono molto contenta e soddisfatta dell’esercizio. Sono molto emozionata, ma rispetto allo scorso Mondiale, che per me era il primo, mi sento più serena e tranquilla e per questo penso di riuscire ad affrontare la gara meglio dell’altra volta. Questa è la prima volta che faccio il doppio misto, fino a ieri avevo gareggiato soltanto nel doppio femminile”.