Nuoto artistico, Minisini-Pedotti in finale nel doppio misto tecnico ai Mondiali, solo la Cina avanti

Non male per essere la prima volta in assoluto in una gara internazionale. Giorgio Minisini e Susanna Pedotti chiudono al secondo posto il preliminare del doppio misto tecnico ai Mondiali di nuoto artistico di Doha, nella seconda giornata di competizioni che inizia a regalare soddisfazioni.

Sono proprio loro a rompere il ghiaccio alla Aspire Dome, senza nemmeno avere il tempo di pensarci su. Sarà l’adrenalina o semplicemente il loro livello altissimo, ma l’affinità tra i due appare subito inscalfibile, con l’accesso in finale che appare una formalità, anche perché il Brasile finisce subito alle spalle dei due azzurri.

Sulle note di ‘The Renaissance’, Minisini e Pedotti chiudono il preliminare al secondo posto assoluto con il punteggio di 248.8633 (33.8000 per le difficoltà, 94.5000 per l’impressione artistica, 154.2633 per l’esecuzione), alle spalle della sola Cina che con Wentag Chen ed Haoyu Shi riesce a fare meglio di poco meno di due punti (250.5150).

Sarà dunque potenziale battaglia per l’oro con i cinesi, anche perché la Spagna terza appare un po’ più distante (237.6200). Poco più di ventiquattro ore e si ricomincia: la finale è prevista all’Aspire Dome nel pomeriggio di domani, alle 18.00 italiane.