Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 4 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, domenica 4 febbraio, andrà in scena la terza giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18 febbraio. Nel day-3 saranno il torneo di pallanuoto femminile, la danza in vasca, le gare dal trampolino e dalla piattaforma, nonché il nuoto di fondo a regalare emozioni.

In casa Italia il nuoto artistico prevederà per la compagine tricolore i preliminari del solo libero femminile, con Susanna Pedotti a caccia della Finale. Nei preliminari della piattaforma femminile dei tuffi avranno lo stesso obiettivo Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli.

Nella 10 km maschile del nuoto di fondo Domenico Acerenza e Dario Verani vorranno mettersi in evidenza, regalandosi medaglie e il pass olimpico per Parigi 2024. Gregorio Paltrinieri non sarà al via, avendo già la certezza di essere ai Giochi in questa specialità, visto il tempo realizzato nei 1500 sl. Assisteremo anche alle Finali dell’Acrobatic Routine, del syncro dai tre metri maschile e del duo misto tecnico.

Il terzo giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD e dalle 18.00 su Rai2 HD relativamente alla Finale del doppio misto tecnico del nuoto artistico; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Domenica 4 febbraio (Orari italiani)

07.00 Pallanuoto femminile: Kazakistan vs Brasile

07.30 Nuoto artistico: solo libero femminile – Preliminari

08.00 Tuffi: piattaforma femminile – Preliminari

08.30 Nuoto di fondo: 10 km maschile

08.30 Pallanuoto femminile: Cina vs Spagna

10.00 Nuoto artistico: Acrobatic Routine – Finale

10.00 Pallanuoto femminile: Grecia vs Francia

11.30 Tuffi: syncro dai tre metri maschile – Finale

11.30 Pallanuoto femminile: Australia vs Singapore

18.00 Nuoto artistico: duo misto tecnico – Finale

AZZURRI IN GARA

Domenica 4 febbraio (Orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: solo libero femminile – Preliminari (Susanna Pedotti)

08.00 Tuffi: piattaforma femminile – Preliminari (Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria)

08.30 Nuoto di fondo: 10 km maschile (Domenico Acerenza e Dario Verani)

10.00 Nuoto artistico: Acrobatic Routine – Finale (Italia)

11.30 Tuffi: syncro dai tre metri maschile – Finale (Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia)

18.00 Nuoto artistico: duo misto tecnico – Finale (Giorgio Minisini e Susanna Pedotti)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai2 HD (Finale duo misto tecnico) dalle 18.00.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.