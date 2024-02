Nuoto artistico, magico Giorgio Minisini! Dispensa classe ed è campione del mondo nel libero!

Giorgio Minisini ha firmato un’impresa mastodontica nelle acque di Doha (Qatar), dove si è laureato Campione del Mondo nel singolo libero. Il fuoriclasse italiano ha confezionato un numero di rara bellezza sulle note di Alleluia di Bocelli, illuminando la scena con una prova decisamente solida e concreta, anche se inficiata da un base mark rimediato sull’elemento conclusivo della routine. Il romano ha potuto fare festa dopo l’argento messo al collo nel singolo tecnico e ha fatto risuonare le note dell’Inno di Mameli, ribadendo la sua classe sconfinata da autentico pioniere del nuoto artistico.

Giorgio Minisini ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia in questa rassegna iridata (per il momento si sono assegnati titoli soltanto nel nuoto di fondo, nei tuffi e nell’artistico, in attesa del nuoto in corsia e delle fasi calde dei tornei di pallanuoto), Il 27enne, terzo nel turno preliminare, non ha fornito la migliore delle sue interpretazioni, per sua stessa ammissione, ma è apparso sulla strada giusta del recupero dopo l’operazione al ginocchio dello scorso anno che gli impedì di partecipare ai Mondiali. Espressivo, tonico, convincente e pimpante, l’azzurro ha comunque meritato il gradino più alto del podio.

Giorgio Minisini si è imposto con il punteggio complessivo di 211.8647 (33.85 per le difficoltà, 82.7 per l’impressione artistica, 129.1647 per l’esecuzione). Il trionfo odierno è giunto in maniera inaspettata, in totale rincorsa visto quello che è successo nei giorni scorsi (non va dimenticato l’errore nel finale del duo misto con Susanna Pedotti, costato una medaglia) e battendo una concorrenza sontuosa.

Dopo l’esercizio, infatti, si pensava a massimo un argento per il ribattezzato Re Giorgio, visto che il cinese Shuncheng Yang sembrava insuperabile. L’asiatico, trionfatore due giorni fa nel solo tecnico davanti all’azzurro, ha nuotato bene ma è incappato in base mark e ha addirittura chiuso al quarto posto (176.3647). Argento al collo dello spagnolo Dennis Gonzalez Boneu (196.2750), bronzo al colombiano Gustavo Sanchez (192.0812).

Giorgio Minisini ha conquistato il quarto oro in carriera ai Mondiali: a Budapest 2022 firmò una sontuosa doppietta tecnico-libero nel duo misto, a Budapest 2017 si impose nel duo misto tecnico. Siamo di fronte all’Imperatore del nuoto artistico italiano, pioniere di un settore maschile che sta trovando sempre più spazio, con una partecipazione e una concorrenza sempre più elevati. E ora c’è da inseguire il sogno olimpico con la squadra…