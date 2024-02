Nuoto artistico, l’Italia è quinta nella finale del tecnico e si avvicina alle Olimpiadi

Un quinto posto importante per la Nazionale italiana del nuoto artistico impegnata nell’atto conclusivo della routine tecnica della prova a squadre ai Mondiali di Doha. Nella capitale del Qatar non ci si gioca solo il podio iridato, ma anche la qualificazione a Cinque Cerchi.

Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino sono stata autrice di un ottimo esercizio, il cui tema “Disco Dance – Carneval Quintino” è stato ben eseguito. Un vero e proprio party in discoteca rappresentato dalla compagine tricolore, che ha portato a un totale nello score di 260.8183.

Un buon piazzamento nel computo della classifica combinata per il pass a Cinque Cerchi, che tiene conto di questo riscontro, di quello dell’Acrobatic Routine e poi del libero. Le nostre portacolori hanno vestito costumi giallo scintillante proprio per dare ancora più energia al loro incedere in acqua. Alla fine della fiera, zero penalità e 18 punti in più rispetto al preliminare (242.4208). Per gli elementi sono arrivati 163.6683 e per l’impressione artistica 97.150 punti.

Oro alla Cina, che ha sfiorato il muro dei 300 punti (299.8712), a precedere la Spagna con 275.8925 e il Giappone con 275.8787. In quarta posizione gli USA con 266.9333, mentre alle spalle delle italiane Canada (sesta in 253.3550) e soprattutto l’Ucraina (decima in 206.7175) in lizza per la qualificazione olimpica.