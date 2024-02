Classifica nazioni in corsa per i cinque pass olimpici dopo acrobatico e tecnico: Italia in piena corsa

I Mondiali 2024 di nuoto artistico proseguono a Doha (Qatar) e nella giornata odierna è andata in scena la Finale del team tecnico. La competizione in questione ha valenza non solo per l’assegnazione dei podi iridati, ma anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, parteciperanno 10 squadre e 18 doppi di nuoto artistico. Le squadre proporranno tre esercizi (tecnico, libero e acrobatico) e i doppi due (tecnico e libero). Sono già qualificate 5 squadre, una per ciascun continente: Australia per l’Oceania, Messico per l’America, Cina per l’Asia, Egitto per l’Africa e Francia (Paese ospitante) per l’Europa; con esse sono automaticamente qualificati i rispettivi 5 doppi femminili.

Le altre 5 squadre con i relativi 5 doppi si qualificheranno sulla base della classifica combinata dei mondiali di Doha 2024 (punteggio esercizio tecnico + punteggio esercizio libero). Dei 18 doppi previsti, insieme ai cinque sopracitati, risultano già qualificati quelli di Stati Uniti, Giappone, Austria, Nuova Zelanda e Sudafrica (questi ultimi due da confermare) provenienti dai campionati continentali. Gli ultimi tre doppi saranno decisi dal ranking finale di Doha, tra quelli non già qualificati.

Vi mostriamo la situazione aggiornata dopo le routine che si sono tenute per le squadre e i doppi. L’Italia si trova nella condizione di essere attualmente qualificata, dovendosi guardare le spalle dall’Ucraina e potendo puntare al Canada. Come detto, se la squadra dovesse rientrare nel novero dei pass a Cinque Cerchi, anche il duo avrebbe accesso ai Giochi.

SQUADRE GIA’ QUALIFICATE

Francia

Egitto

Australia

Cina

Messico

SITUAZIONE AGGIORNATA PER LE SQUADRE

1. USA 509.1633

2. Spagna 495.8292

3. Giappone 482.6221

4. Canada 475.4917

5. Italia 474.1684

6. Ucraina 450.0342

7. Israele 426.1934

SITUAZIONE AGGIORNATA PER I DOPPI

Gran Bretagna 259.5601

Spagna 258.0333

Paesi Bassi 251.8633

Israele 251.2432

Italia 249.9433

Canada 247.1533

Grecia 245.9084

Portogallo 236.8117

Corea 204.5667

Uzbekistan 203.4817