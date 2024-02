Tuffi, Lorenzo Marsaglia si qualifica per la semifinale iridata dai tre metri. Eliminato Giovanni Tocci

Ci sarà solo Lorenzo Marsaglia a difendere i colori azzurri nella semifinale dei tre metri maschili ai Mondiali di Doha. Un’eliminatoria in chiaroscuro per l’Italia, visto che Giovanni Tocci non è riuscito ad entrare tra i migliori diciotto. Doppietta cinese questa mattina con Xie Siyi al primo posto (493.05) davanti al connazionale Wang Zongyuan (474.30) e al messicano Osmar Olvera Ibarra (445.55).

Missione compiuta per Lorenzo Marsaglia anche se con un po’ di brivido, terminando al sedicesimo posto con 377.65 di punteggio complessivo. Il romano non è riuscito a trovare un tuffo con voti altissimi, rimanendo sempre sul 6,5 e 7. Un buon inizio con il triplo e mezzo avanti carpiato da 65 punti, ma poi non c’è mai stato un vero cambio di ritmo nell’eliminatoria del romano, con il miglior tuffo che è stato il triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 68.25

Non ci sarà in semifinale Giovanni Tocci. Un’eliminatoria purtroppo da dimenticare per il calabrese, che probabilmente ha pagato anche un po’ la stanchezza per i tanti appuntamenti dei giorni precedenti, chiudendo in ventunesima posizione con 359.00 punti. Purtroppo sono fatali gli errori nel triplo e mezzo avanti carpiato (55.80) e soprattutto nel doppio e mezzo indietro carpiato (40.50), con la rimonta negli ultimi due tuffi che era assolutamente miracolosa.

Dopo questa faticosa ed estenuante eliminatoria (70 atleti tutti insieme sono una formula decisamente da rivalutare), i semifinali dei tre metri gareggeranno domani nella mattina italiana (ore 8.00), con i migliori dodici che disputeranno la finale domani pomeriggio (16.32).