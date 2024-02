Nuoto artistico, Linda Cerruti: “Soddisfatte della routine”; Lucrezia Ruggiero: “Sappiamo cosa modificare per la finale”

L’Italia ha chiuso all’ottavo posto i preliminari della routine libera del duo femminile dei Mondiali 2024 di nuoto artistico, in corso a Doha, in Qatar: Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno così conquistato un posto nell’ultimo atto di domani, che assegnerà anche tre pass olimpici. Ai microfoni di Rai Sport le impressioni a caldo delle azzurre.

Linda Cerruti: “Siamo molto soddisfatte della nostra routine perché è stato un mese impegnativo, ci siamo allenate meno del solito a causa di un mio infortunio e praticamente abbiamo ripreso insieme tre settimane fa. Contente di quello che abbiamo fatto oggi, ma non ci accontentiamo: vogliamo di più e da questo doppio, vogliamo una medaglia. Abbiamo lavorato molto sulle difficoltà, ed in questo doppio siamo riuscite a portarle a casa tutte, riuscivamo a farle e per la finale vogliamo aggiungerne ancora, perché abbiamo visto che le altre Nazioni sono salite ancora di più“.

Lucrezia Ruggiero: “Sono assolutamente d’accordo, è stato un mese e mezzo praticamente tostissimo, però sappiamo già cosa modificare per la finale, perché è il nostro obiettivo salire sul podio. Questo è completamente un nuovo anno, nuovi coefficienti di difficoltà, più alti, siamo venute qui con l’obiettivo della qualificazione olimpica, che è la cosa principale, però vogliamo uscirne anche con la medaglia. Abbiamo cercato di aumentare le difficoltà nell’ultimo pezzo di gambe, perché il primo è rimasto uguale, ed aumentato l’impressione artistica nella parte di braccia. Poi abbiamo cercato di mantenere la struttura del doppio, perché ci aiuta verso il nostro obiettivo di quest’anno“.