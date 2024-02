Nuoto artistico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero: “Siamo stupite, non sappiamo i motivi delle penalità”

Non sono arrivate buone notizie dalla vasca di Doha (Qatar), sede dei Mondiali 2024 di nuoto artistico. C’era attesa sulla Finale del duo tecnico con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. Le due azzurre, argento l’anno scorso nella rassegna iridata di Fukuoka (Giappone), volevano confermare la medaglia e nei fatti archiviare anche la qualificazione olimpica per Parigi.

Purtroppo l’esito dell’atto conclusivo è stato decisamente diverso. Le due atlete nostrane sono state penalizzate dalla giuria con dei Base Mark che ne hanno affossato la valutazione complessiva. Nei fatti, Cerruti e Ruggiero hanno concluso al nono posto e quindi molto lontane dalle posizioni di vertice. L’oro è andato alla Cina, a precedere la Gran Bretagna e la Spagna.

“Siamo un po’ stupite, oggi non abbiamo capito perché quale motivi ci sono state delle penalità. Adesso dobbiamo capire in che cosa abbiamo sbagliato. Lo sport è anche questo, eravamo qui a giocarci il passo olimpico, ma la gara non è andata come volevamo“, le parole delle due ragazze tricolori a microfoni di RaiSport HD.

Ci sarà da riflettere e analizzare dal momento che l’Italia rischia seriamente di non andare ai Giochi in questa specialità, considerando la combinazione dei vari punteggi in questa competizione mondiale.