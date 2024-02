Nuoto artistico, Cerruti/Ruggiero nelle retrovie nella finale del duo tecnico: qualificazione olimpica appesa a un filo

Una Finale decisamente amara per l’Italia quella del duo tecnico del nuoto artistico ai Mondiali 2024 di Doha. All’Aspire Dome della capitale del Qatar Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero volevano riconfermarsi sui livelli della rassegna iridata di Fukuoka (Giappone) dell’anno scorso, quando furono argento. In questa circostanza, la prova aveva un peso maggiore, essendoci in ballo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Come da regolamento, ai Giochi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, parteciperanno 10 squadre e 18 doppi di nuoto artistico. Erano già qualificate 5 formazioni, una per ciascun continente: Australia per l’Oceania, Messico per l’America, Cina per l’Asia, Egitto per l’Africa e Francia (paese ospitante) per l’Europa; con esse sono automaticamente a Parigi i rispettivi 5 doppi femminili.

Ebbene, quanto accaduto nell’atto conclusivo ha il sapore della “bocciatura senza appello” per le nostre portacolori. La routine, che partiva da un livello di difficoltà pari a 35.1500, è stata affossata dai famigerati Base Mark, che stanno diventando una sorta di maledizione per la compagine del Bel Paese. In questo modo, il tema “The Phoenix” non è stato valutato in maniera positiva dalla giuria.

25.1000 è stato il grado di difficoltà riconosciuto, con 97.3500 nell’impressione artistica e 120.4333 nell’esecuzione. Un totale di 217.7833 (nono posto) decisamente negativo e più basso come score rispetto a quanto fatto nei preliminari (252.1400). Ci sarà da riflettere in casa Italia.

Sulla base di quanto emerso, il gap dell’Italia nella qualificazione a Cinque Cerchi è praticamente incolmabile rispetto ad altri Paesi in gioco. Nel caso del duo staccheranno il biglietto per Parigi tre coppie tra Paesi Bassi (quarta nel duo), Gran Bretagna (argento nel duo), Corea del Sud (decima nel duo), Portogallo (ottavo nel duo), Uzbekistan (12° nel duo), Spagna (terza nel duo), Canada (sesta nel duo), Italia, Grecia (quinta nel duo) e Israele (settima nel duo).

Nei fatti è la Cina a festeggiare con la coppia formata da Wang Liuyi/Wang Qianyi (266.0484) a precedere le britanniche Kate Shortman/Isabelle Thorpe (259.5601) e le spagnole Alisa Ozhogina Ozhogin/Iris Tio Casas (258.0333).