Nuoto artistico, Enrica Piccoli commenta il preliminare del tecnico: “Non siamo soddisfatte, routine un po’ sottotono”

Prestazione un po’ sottotono e sicuramente al di sotto delle aspettative ma obiettivo centrato dall’Italia, che si qualifica in scioltezza per la finale del tecnico a squadre chiudendo in sesta posizione i preliminari in apertura della quarta giornata di gara ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto artistico in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha.

Le azzurre hanno totalizzato 242.4208 punti (145.2708 per gli elementi e 97.1500 per coreografia, musica, prestazione e transizioni con un coefficiente di difficoltà di 33.250), pagando però un basemark causato da un errore nel secondo ibrido della routine. Una sbavatura da evitare domani in finale, con in palio le medaglie iridate e soprattutto una fetta di qualificazione olimpica a Parigi.

La compagine tricolore si è esibita in costumi gialli scintillanti con strass d’argento sulle note elettroniche della Disco Dance Carnival Quintino. Di seguito le dichiarazioni a caldo del capitano Enrica Piccoli al sito federale: “Inizialmente avevamo pensato al Festival che fanno in California e il tema generale è rimasto il party in discoteca. Della gara non siamo soddisfatte al massimo. Abbiamo commesso un errore nel secondo ibrido e la routine in generale è stata un po’ sottotono. Gli allenatori ce lo hanno detto chiaramente. Abbiamo rotto il ghiaccio e domani c’è la finale e si va alla grande. A nome di tutte saluto e ringrazio quei bambini che hanno fatto il tifo per noi“.