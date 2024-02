Nuoto artistico, sesto posto per l’Italia nell’Acrobatic Routine, oro per la Cina su Ucraina e Stati Uniti

Si è fatto il possibile, e alla fine è arrivato quantomeno un miglioramento rispetto ai preliminari. L’Italia si prende il sesto posto nell’Acrobatic Routine valido per i Mondiali di nuoto artistico di scena all’Aspire Dome di Doha, con il tricolore che non riesce ancora a prendersi un podio nella competizione.

Non era sicuramente facile quest’oggi. Con una selezione mista, comprendente Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino, la squadra azzurra è riuscita a migliorare la prova di ieri pomeriggio, conquistando quattro punti in più grazie ad una routine che si è rivelata una gioia per gli occhi: un 213.3501 che permette di guadagnare tre posizioni scavalcando Giappone, Messico e Grecia, le ultime due però autrici di qualche errore di troppo.

Gara combattutissima per l’oro: a spuntarla è la Cina con un esercizio ai limiti della perfezione, premiato soprattutto con l’87.4000 di impressione artistica che le porta ad avere otto decimi di punto di vantaggio sull’Ucraina seconda e poco meno di due punti sugli Stati Uniti. Il Canada è ai piedi del podio in 222.1367, davanti alla Spagna (219.9367) e all’Italia, a nove punti dal quarto posto: un piazzamento possibile in ottica futura.