Nuoto artistico, Giorgio Minisini sbaglia nel finale ai Mondiali: 6° con Pedotti nel duo misto tecnico. Vincitori a sorpresa

Giorgio Minisini ha purtroppo commesso un grave errore nella parte conclusiva dell’esercizio nel duo misto tecnico e l‘Italia non è riuscita a salire sul podio ai Mondiali 2024 di nuoto artistico. L’azzurro, scesa in acqua a Doha (Qatar) in coppia con Susanna Pedotti, ha perso il tempo proprio nelle battute conclusive di un esercizio apparso complessivamente valido e che sarebbe valso ampiamente una medaglia (si poteva lottare anche per l’oro dopo il secondo posto in qualifica). La neonata coppia ha concluso al sesto posto con il punteggio complessivo di 204,3316 (25,45 per le difficoltà; 97,7 di impressione artistica; 107,6316 di esecuzione).

Giorgio Minisini, che attendeva questa finale da otto mesi dopo l’operazione al ginocchio che gli impedì di prendere parte all’ultima edizione dei Mondiali, sperava di salire sul podio iridato per la nona volta (la prima nel 2015 con un doppio bronzo, vanta anche tre ori tra cui i due di Budapest 2022). Il 27enne ha cambiato la compagna per l’occasione (la quarta negli ultimi nove anni): la 19enne milanese Susanna Pedotti, alle sue prime esperienze nel duo misto.

Vittoria a sorpresa per il Kazakhstan. La coppia composta da Nargiza Bolatova ed Eduard Kim non era tra le grandi favorite della vigilia, ma è riuscita a trionfare con il punteggio di 228,0050. La Cina di Wentao Cheng e Haoyu Shi, prima dopo il turno preliminare, ha infatti commesso un errore nel finale e si è dovuta accontentare della medaglia d’argento (223,3166). Terzo posto per i messicani Miranda Barrera Jimenz e Diego Villalobos Carrillo (217,5192), capaci di precedere gli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna (214,4833).