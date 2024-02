Nuoto artistico, Giorgio Minisini quarto nei preliminari del solo tecnico dei Mondiali di Doha

Serviva riprendere il filo del discorso interrotto. Non sono stati mesi semplici per Giorgio Minisini. Il Golden Boy della danza in piscina ha dovuto lavorare sodo per tornare in forma, dopo l’infortunio al ginocchio con annesso intervento chirurgico (lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro) che gli aveva impedito di prendere parte ai Mondiali di nuoto artistico andati in scena a Fukuoka (Giappone) nel 2023.

Oggi, nell’Aspire Dome di Doha (Qatar), l’azzurro è tornato a esprimere la sua classe in acqua nei preliminari del solo tecnico maschile della rassegna iridata 2024, mettendo nel mirino il massimo possibile, la conquista del successo nella Finale prevista lunedì 5 febbraio (ore 18.00 italiane). Accompagnato da “Still loving you” (celebro pezzo musicale degli Scorpions), Minisini ha rappresentato un esercizio dal titolo “Way from the start again“.

Quarto l’azzurro con lo score complessivo di 218.0966. La sua routine partiva da un livello di difficoltà pari a 29.1000 e non è stata confermata per qualche imperfezione ravvisata dalla giuria. Non è un caso che il nostro portacolori sia stato valutato nelle difficoltà con 21.6500, mentre nell’impressione artistica abbia ottenuto un punteggio molto elevato (97.1500). Nell’esecuzione un 120.9466, emblematico della non pulizia dell’esercizio.

Il migliore è stato il cinese Yang Shuncheng in 242.4367, con un totale di 34.2000 nelle difficoltà, a precedere il colombiano Gustavo Sanchez (228.9966) e lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu (228.7550). Minisini cercherà di far meglio nell’atto conclusivo.

Foto: LaPresse