Nuoto artistico, Giorgio Minisini è terzo nei preliminari del solo libero a Doha. Yang Shuncheng davanti a tutti

Calato il sipario sulla fase preliminare del solo libero maschile dei Mondiali di nuoto artistico di scena a Doha (Qatar). Dopo lo splendido argento nella routine tecnica, Giorgio Minisini è tornato in vasca per replicare quanto fatto nelle ore precedenti e dare un seguito alle buone sensazioni avute nel corso della prova iridata.

Rappresentando il tema “Hope“, accompagnato dalle note di Hallelujah di Andrea Bocelli, Minisini partiva da un livello di difficoltà molto elevato, pari a 40.050. Sono arrivati ben tre Base Mark che hanno di fatto abbassato lo score in questione, pari a 24.5500. Il tutto associato all’impressione artistica da 82.9500 e all’esecuzione da 91.2083. Un punteggio totale di 174.1583 (terzo).

Il migliore è stato il 16enne cinese Yang Shunchang che, come fatto vedere ieri nel corso della Finale del solo tecnico, si è espresso su livelli d’eccellenza: 35.0500 il grado di difficoltà e 213.9999 lo score totale. Alle sue spalle si sono classificati lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu (191.3562), Minisini per l’appunto e lo statunitense Kenneth Gaudet (159.7918).

Sesto il colombiano Gustavo Sanchez (140.6583), che ieri ha vinto la medaglia di bronzo nella routine tecnica. Vedremo poi in vista della Finale di domani (ore 18.00) come gli atleti decideranno di modificare il proprio esercizio, specialmente in relazione agli ibridi.