Giorgio Minisini ha visto le streghe: “Giorni di dubbi, pensavo di essere a fine carriera. E ora…”

Arriva il pronto riscatto dopo la delusione di ieri, con il brutto errore nel duo misto tecnico con Susanna Pedotti di ieri ai Mondiali di nuoto artistico, per Giorgio Minisini. La stella azzurra infatti conquista uno splendido argento iridato nel solo tecnico al maschile in quel di Doha.

Le sue parole ai microfoni Rai: “Da ieri sera il pensiero del doppio tornava a bussare, è stato un avvicinamento difficile. Il mio obiettivo era vivere una bella esperienza, ho cercato di entrare in acqua puntando a quello, facendo valere il mio lavoro. L’importante era uscire con una bella esperienza e sono felice che sia andata bene”.

L’obiettivo: “Puntavamo a questa prova, da quando ho visto la gara di Fukuoka che pensavo a questo giorno. Dovevo qualcosa a Milena che è la mia allenatrice, soprattutto dopo l’errore di ieri e sono contento“.

Come detto, non facile il suo avvicinamento: “Sono stati giorni di dubbio. Ieri è stata una notte tesa, anche a Cracovia ho avuto una situazione simile a quella di ieri. Un’esperienza brutta. Temevo fosse un fine carriera anticipato, ma il fatto che sia andata bene mi rasserena parecchio”.

In conclusione: “Sono contento di essere qua, è interessante gareggiare. Sono contento di essermi messo alla prova e di aver iniziato un percorso perché questo per me è un inizio”.