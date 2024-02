Nuoto artistico, Cheng Wentao/Shi Haoyu conquistano l’oro anche nel doppio misto libero

Completato il percorso del nuoto artistico in questi Mondiali degli sport acquatici 2024. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si è tenuto l’ultimo atto conclusivo della danza in vasca, ovvero il libero del doppio misto. Una specialità nella quale l’Italia non ha partecipato, visto il poco tempo per testare la nuova coppia formata da Giorgio Minisini e Simona Pedotti.

E dunque, la Cina ha confermato il proprio ruolo di leader, conquistando la settima medaglia d’oro e raccogliendo solo nel nuoto artistico la bellezza di nove medaglie (7 ori, 1 argento, 1 bronzo). L’ultima affermazione è stata del duo Cheng Wentao/Shi Haoyu che, partendo da un coefficiente di difficoltà molto alto (39.3500), ha letteralmente incantato nella piscina qatariana.

I due asiatici hanno confermato il grado di difficoltà della loro routine, ottenendo 86.9500 nell’impressione artistica e 137.1937 nell’esecuzione. Il totale è stato 224.1437. Alle loro spalle hanno concluso i due spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna (208.3583) e i messicani Trinidad Meza Rodriguez e Diego Villalobos Carrillo (192.5772).

Italia che nel computo del medagliere in questa specialità ha ottenuto 1 oro e 1 argento, terminando in seconda posizione alle spalle della Cina, come il Canada e la Grecia, nel medagliere.