LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: si assegna l’ultimo titolo nel duo misto libero

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico 2024 a Doha! All’Aspire Dome di Doha si assegna l’ultima medaglia, prima di lasciare spazio al nuoto in corsia: si chiude con il duo misto libero.

Non ci sarà l’Italia in questa prova, con Giorgio Minisini e Susanna Pedotti che non si sono iscritti alla prova. Troppo poco il tempo per i due azzurri per poter mettere su un’altra routine oltre a quella tecnica, complice anche la convalescenza del romano dall’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare i Mondiali di Fukuoka.

Cina che appare favoritissima rispetto alle altre. Wentao Cheng e Haoyu Shi hanno chiuso in testa il preliminare con quasi tredici punti sulla Spagna (Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna), complice anche il coefficiente di difficoltà più alto fra tutti i partecipanti. A meno di catastrofi, per la nazione asiatica dovrebbe arrivare un’altra medaglia d’oro.

La DIRETTA LIVE della finale del duo misto libero ai Mondiali di nuoto artistico di Doha inizierà poco prima delle 7.30 italiane, orario in cui scenderanno in acqua Andy Manuel Avila Gonzalez e Carelys Valdes, la coppia cubana che aprirà le danze. BUON DIVERTIMENTO!