Nuoto, Alessandro Miressi vicino a Zhanle Pan nelle semifinali dei 100 sl. Frigo appena fuori

Alessandro Miressi si giocherà il titolo dei 100 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha. L’azzurro ha chiuso in seconda posizione assoluta alle spalle del detentore del record Zhanle Pan dopo una buona prova, a cui forse può limare ancora qualcosina. Fuori invece Manuel Frigo per soli tre centesimi, ma togliendosi comunque la soddisfazione di aver fatto registrare un tempo utile per le Olimpiadi: bisognerà attendere gli Assoluti di Riccione, ma intanto inizia a fare un pensierino per Parigi.

I due azzurri sono nella stessa batteria, la prima. Partiamo da Mirex, che continua a dare delle buonissime impressioni; nei primi cinquanta metri lascia che sia Sunwoo Hwang a fare gara di testa, girando in 23”05. La sua gara è impostata sulla seconda vasca, passa il coreano ai novanta metri andando a toccare in 47”88.

In corsia 2 c’è invece Frigo, che non parte benissimo girando in settima posizione. Ma avendo di fianco Hwang, ha un gran bel punto di riferimento: scala posizioni bracciata dopo bracciata, fino a toccare quarto in 48”25 alle spalle del britannico Matthew Richards per tre centesimi: non basta per la finale, ma arriva comunque il tempo per le Olimpiadi, c’è un motivo per sorridere.

Perché nell’altra batteria Zhanle Pan condiziona in un certo modo i tempo: fa gara di testa diventando il punto di riferimento per tutti., chiudendo con il miglior tempo in 47”73 portandosi in finale l’ungherese Nandor Nemeth (47”96), il serbo Andrej Barna (48”05), l’altro cinese Haoyu Wang (48”11) e lo statunitense Matt King (48”17).