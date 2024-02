Nuoto, Alessandro Miressi: “Bene il tempo in mattinata, nel pomeriggio sarà più dura”

Dimostrazione di forza per Alessandro Miressi nelle batterie dei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto in corsia di Doha. Nonostante un tempo di reazione un po’ pigro (0.73), Mirex passa alle semifinali con il secondo tempo assoluto in 47”94.

“Di solito la mattina sono un po’ addormentato – debutta Miressi in zona mista ai microfoni della Rai – quindi riuscire a stare sotto i 48 secondi in questa sessione mi rende contento, mi sono svegliato con un’altra grinta rispetto al solito. Nel pomeriggio però bisogna andare un po’ più forte”.

Al momento il cinese Zhanle Pan, autore del record del mondo nella staffetta 4×100, sembra difficilmente raggiungibile. Ma dietro di lui c’è bagarre: “Stamattina eravamo tutti lì, nel pomeriggio sarà diverso ed entrare nei primi otto sarà più dura secondo me. Nei 100 sl paghi ogni minimo errore, bisogna stare attenti e concentrati“.