Nuoto, Alberto Razzetti: “Me la sono giocata con Honda, sono rimasto con lui finché ho potuto”

Una giornata da ricordare per Alberto Razzetti: l’argento nei 200 delfino e la qualificazione con il quinto tempo per la finale dei 200 misti ai Mondiali di Doha 2024. Razzo che è diventato il primo italiano della storia a raccogliere una medaglia in questa distanza nel delfino a livello mondiale: una vera e propria impresa.

Queste le impressioni del genovese dopo essere salito sul podio e con al collo la medaglia ai microfoni di Rai Sport: “Sono felicissimo stasera, veramente. Ci tenevo tantissimo a prendere una medaglia nel delfino perché sapevo che poteva essere un’occasione importante”.

“Sapevo che me la potevo giocare e che Honda era probabilmente il favorito, quindi ho provato a restare con lui fino alla fine, poi negli ultimi 15 metri ne ha avute più lui, ma non posso che essere contento perché ho fatto il mio primato, ho preso la medaglia, prima medaglia in vasca lunga, quindi sono contentissimo“.