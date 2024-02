Nuoto, Alberto Razzetti: “Ho provato a conservare energie. Finale 200 farfalla? Pensiamo a divertirci”

Semifinale in maniera comoda per Alberto Razzetti. Il ragazzo di Lavagna mette a segno la prima tacca di una giornata abbastanza impegnativa, che lo vedrà nel pomeriggio anche nella finale dei 200 farfalla: sceso in acqua per le batterie dei 200 misti, ottiene la qualificazione in 2’00”14, nono tempo complessivo.

“Ho cercato di salvare un po’ le energie – ha affermato il Razzo ai microfoni della Rai -, ho visto nelle batterie precedenti che sarebbe bastato un tempo di 2’00”, quindi ho cercato di fare quel tempo e di rimanere tra i primi quattro della mia batteria e fare meno fatica possibile“.

Alberto non fa menzione sui suoi possibili avversari per la finale. Non per superbia, ma per analisi: “Non ho guardato come nuotavano e se abbiano tirato o meno, soltanto i tempi. Lo scopriremo soltanto stasera. Di solito penso prima a me stesso, per poi guardare agli altri“.

Nel pomeriggio Razzetti si giocherà anche una medaglia nei 200 farfalla: “Il mio obiettivo era la qualificazione alle Olimpiadi e ci sono riuscito. Sarà una bella gara, siamo tutti molto vicini, pensiamo a divertirci”.

Non sarà facile, poiché avrà sia la finale che la semifinale dei misti nel giro di una mezz’ora: “Purtroppo il programma è questo e bisogna adeguarsi. Per fortuna arriva prima la finale, io sono uno che tende a focalizzarsi sulla prima gara di solito, per poi andare sulla seconda senza pensarci troppo. Il fisico deve essere pronto, il problema può essere la testa però ormai sono abituato. Anche oggi vedremo di fare doppietta“.