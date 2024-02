Nuoto, Alberto Razzetti gestisce e approda alle semifinali dei 200 misti a Doha

Gestire le energie in vista di quel che sarà. L’ha fatto Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti uomini, quarta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha. Nell’Aspire Dome della capitale del Qatar, l’alternarsi degli stili ha tenuto banco e per Razzetti era prioritario risparmiare le forze per il programma intenso che lo attende.

Ci sarà la Finale dei 200 farfalla a precedere la semifinali di questa specialità e di conseguenza le heat mattutine dovevano essere interpretate in una certa maniera. Razzetti era consapevole che sarebbe bastato un crono da 2′, visto il livello a precedere la sua batteria.

Il ligure, noto lo spartito in testa, si è limitato a seguire il britannico Duncan Scott, stampando sulla piastra il tempo di 2:00.14 a 0.23 dal britannico (1:59.91). Nono tempo per il “Razzo” e cartellino timbrato per essere nel penultimo atto. Il migliore è stato lo svizzero Jeremy Desplanches in 1:58.17 a precedere nell’overall il giapponese Daiya Seto (1:58.26) e lo statunitense Carson Foster (1:58.71).

Da segnalare l’eliminazione dello spagnolo Hugo Gonzalez, atleta che ieri si è tinto d’argento nei 100 dorso e accreditato con un crono da 1:56.58, che ha sbagliato completamente gara e chiuso al 20° posto nella classifica complessiva (2:02.10).