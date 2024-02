Finale con il brivido per l’Italia nella 4×100 misti mista ai Mondiali di nuoto in corsia di Doha. Michele Lamberti, Ludovico Viberti, Giulia D’Innocenzo e Chiara Tarantino staccano il pass per l’ultimo atto di oggi pomeriggio con l’ottavo ed ultimo tempo disponibile, ringraziando anche un pochino la Dea Bendata.

Per gli azzurri non è una grande prova, da suddividere in due parti. Nella prima, tra dorso e rana, Lamberti e Viberti riescono a tenere il ritmo di Australia e Canada, che imperversano in questi 200 metri con la scelta di due frazioni in fila con gli uomini. Ma dietro ci sono le insidiose Olanda e Svezia, che hanno sfalsato i loro quartetti.

E difatti risalgono. Prima gli oranje, con Nyls Korstanje a farfalla che sfreccia via a Giulia D’Innocenzo, parsa comunque affaticata, poi la Svezia con Robin Hanson che la porta di peso al secondo posto con un cambio rischiosissimo (0.03); Chiara Tarantino deve dunque difendersi dall’attacco della canadese Taylor Ruck, tenendo almeno il quarto posto in 3’47”65.

Un piazzamento che metterebbe un filo d’ansia per la qualificazione alla finale, ma arriva, dopo una lunga attesa, la squalifica dell’Olanda, che porta gli azzurri in terza posizione. Una manna dal cielo, vedendo l’ultima batteria: Gran Bretagna, Stati Uniti, Grecia, Polonia e Giappone fanno infatti meglio degli azzurri, che si qualificano alla finale del pomeriggio con l’ultimo tempo utile.