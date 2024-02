Nuoto, Alberto Razzetti e Federico Burdisso approdano in semifinale nei 200 farfalla dei Mondiali

Arrivato il responso dalle batterie dei 200 farfalla uomini della terza giornata di gare dei Mondiali di nuoto in vasca lunga di Doha (Qatar). Nell’Aspire Dome Alberto Razzetti e Federico Burdisso si sono presentati sui blocchi di partenza e si ripete un po’ quanto detto per altri in questi giorni: forma non eccezionale.

Un concetto rafforzato per quanto visto dai due azzurri questa mattina. Il ligure, strepitoso sul finire del 2023 con i pass olimpici nei 200 e 400 misti e con prestazioni eccellenti negli Europei in vasca corta, ha stampato il settimo tempo dell’overall di 1:56.53. Una nuotata senza particolari cambi di passo per il “Razzo” e vedremo quanto saprà dare nelle semifinali.

Ancor più dubbi suscita quanto fatto da Burdisso: una bella prima vasca e poi un calo netto nelle restanti. Il tempo di 1:57.48 (14°) la dice lunga su quanto queste batterie non siano state da incorniciare per l’atleta allenato da Fabrizio Antonelli.

Vedremo se nel penultimo atto saprà trasformarsi. In vetta alla graduatoria complessiva delle heat troviamo l’estone Kregor Zirk, l’unico ad abbattere il muro dell’1:56 stamane (1:55.58). Nelle semifinali è ragionevole pensare che il polacco Krzysztof Chmielewski il giapponese Tomoru Honda, quinto in 1:56.37 e nono in 1:56.56, facciano vedere molto di più.