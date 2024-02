Nuoto, Alberto Razzetti centra la finale dei 200 misti con il quinto tempo

Alberto Razzetti non ha finito il discorso in questo mercoledì di gare ai Mondiali di nuoto a Doha 2024. Il ligure, dopo la splendida medaglia d’argento nei 200 farfalla, centra il pass per la finale dei 200 misti facendo segnare il quinto tempo complessivo.

Nella prima semifinale il primo tempo è del britannico Duncan Scott in una prova lenta soprattutto nelle posizioni di ripiego. Scott vince con il crono di 1:57.83 mollando anche qualcosa nel finale e arrivando davanti per soli due centesimi rispetto al giapponese Daiya Seto, mentre in terza posizione giunge l’altro giapponese Riki Abe in 1’59″60, ma quarto è il portoghese Gabriel Lopes con un ritardo di 2″44, un parziale piuttosto macchinoso.

Nella seconda semifinale Alberto Razzetti si piazza terzo con due ottime ultime vasche, in particolare gli ultimi 50 a stile libero che sono stati particolarmente incisivi. Il Razzo ha chiuso con il crono di 1:58.21 dietro ai due americani Carson Foster e Shaine Casas: l’azzurro ha controllato tutta la gara nella prima parte e si è permesso di rallentare anche leggermente nel finale ed è all’ultimo atto con il quinto tempo.