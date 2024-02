Missione compiuta per la staffetta 4×100 stile libero mista italiana, impegnata nelle batterie della penultima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), Lorenzo Zazzeri (48.51), non al meglio della condizione per mali di stagione, Manuel Frigo (48.62), Sofia Morini (54.66) e Chiara Tarantino (54.27) hanno stampato il quarto tempo di ingresso nell’atto conclusivo di 3:26.06.

Una prestazione solida quella degli azzurri, gestendo bene la heat con gli USA e mettendo la mano davanti. Tuttavia, in vista del pomeriggio, sarà un altro contesto agonistico perché tante squadre inseriranno il loro migliori atleti nei quartetti.

L’Italia potrebbe avvalersi al maschile di Alessandro Miressi e forse di Paolo Conte Bonin che, nella staffetta 4×100 sl è stato il migliore, se si guarda il cronometro. Pertanto, un po’ di margine potrebbe esserci in vista dell’atto conclusivo, decideranno poi i tecnici il da farsi.

Cina ancora davanti a tutti in 3:24.47 con il nuovo record asiatico e sicuramente, con l’impiego di Pan Zhanle, gli asiatici potranno fare meglio. Da considerare ovviamente anche il Canada, l’Australia, i citati USA, i Paesi Bassi, la Slovacchia e Hong Kong in un atto conclusivo molto equilibrato.