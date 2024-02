Target centrato dalla 4×100 mista femminile italiana nell’ultimo giorno di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar). All’Aspire Dome, il quartetto formato da Francesca Pasquino (1:01.37), Arianna Castiglioni (1:06.75), Costanza Cocconcelli (58.35) e Chiara Tarantino (56.15) ha ottenuto il settimo tempo di ingresso nell’atto conclusivo di 4:02.62.

Le azzurre si augurano di migliorare, con l’ingresso di Benedetta Pilato a rana nel pomeriggio. Inoltre, Tarantino non potrà permettersi una frazione di chiusura così negativa, ma la nuotatrice tricolore ha un po’ esagerato stamane con la modalità “risparmio energetico”, come ammesso da lei stessa. Vero è che le ambizioni da medaglia non sembrano esserci.

Di positivo c’è la qualificazione olimpica per l’Italia anche nella 4×100 mista femminile, che chiude il cerchio da questo punto di vista relativamente ai pass conquistati dagli azzurri nelle prove a squadre. Uno degli obiettivi della spedizione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, era proprio questo.

In vista della Finale le favorite, considerando l’assenza degli USA, dovrebbero essere Cina, Australia e Olanda, ma attenzione al Canada che ha ottenuto il best time di 3:58.63.