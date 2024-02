NBA, risultati della notte (24 febbraio): altra tripla doppia di Jokic. Vincono Lakers e Clippers, esordio di Gallinari con i Bucks

Sono dieci le partite della notte NBA. Danilo Gallinari ha fatto il suo esordio con la nuova maglia di Milwaukee, con il Gallo che è rimasto, però, in campo solo per quattro minuti, registrando un rimbalzo ed una palla rubata. In ogni caso un esordio con vittoria, visto che i Bucks sono riusciti a superare in trasferta i Minnesota Timberwolves, squadra con il miglior record ad Ovest, per 112-107 grazie ad un terzo quarto da 36-13. Giannis Antetokounmpo firma 33 punti e 13 rimbalzi, ma fondamentale è un Damian Lillard ad un passo dalla tripla doppia (21 punti, 10 assist e 9 rimbalzi). Ai T’Wolves non sono bastati i 28 punti di Anthony Edwards.

Dopo la tripla doppia dell’altra notte contro Washington, Nikola Jokic si ripete e fornisce un’altra strepitosa prestazione sul campo di Portland. La sua Denver si impone 127-112 con il serbo che mette a referto 29 punti, 15 rimbalzi e 14 assist. Importante contributo per i Nuggets anche da Michael Porter Jr, autore di 34 punti e 12 rimbalzi.

La sconfitta di Minnesota tiene apertissima la lotta per la vetta nella Western Conference e ne approfittano subito Thunder e Clippers. OKC domina contro gli Washington Wizards (10 ko di fila) per 147-106 con uno Shai Gilgeous-Alexander da 30 punti e 9 assist; mentre Los Angeles ha superato i Memphis Grizzlies per 101-95 con 24 punti di Kawhi Leonard.

Vincono i Clippers e lo fanno anche i Lakers, che sono solamente noni e continuano a cercare una risalita in classifica per uscire dalla zona Play-In. Un’impresa davvero complicatissima, ma che prova a partire dal 123-118 ai San Antonio Spurs con un LeBron James da 30 punti ed un Anthony Davis da 28 punti e 13 rimbalzi. Agli Spurs non è bastato un eccellente Victor Wembanyama, che assapora la tripla doppia con 27 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, oltre anche a 5 stoppate.

Kevin Durant è diventato il nono miglior marcatore della storia della NBA, superando Carmelo Anthony, grazie ai 28 punti segnati nel match contro Houston. Una serata importante per KD, ma rovinata dalla sconfitta della sua Phoenix per 114-110 contro i Rockets, trascinati dai 23 punti di Fred VanVleet e dalla doppia doppia di Jabari Smith Jr. (22 punti e 16 rimbalzi).

Vittoria agevole e a basso punteggio per i Golden State Warriors, che sono sempre al decimo posto nella Western Conference, l’ultimo utile per giocare almeno il Play-In. Finisce 97-84 contro gli Charlotte Hornets con 15 punti di Steph Curry, che è il miglior marcatore della squadra di Kerr.

Sempre senza Joel Embiid e in un momento davvero complicato della stagione, i Philadelphia 76ers trovano una preziosa vittoria casalinga contro i Cleveland Cavaliers. Finisce 104-97 per i Sixers, guidati da un Tyrese Maxey da 24 punti. Bella vittoria anche dei Miami Heat, che superano 106-95 i New Orleans Pelicans grazie al solito duo Jimmy Butler (23 punti) e Bam Adebayo (24). Si chiude con il successo dei Toronto Raptors sugli Atlanta Hawks per 123-121 con 24 punti di Immanuel Quickley.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 121-123

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 104-97

Houston Rockets – Phoenix Suns 114-110

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 95-101

New Orleans Pelicans – Miami Heat 95-106

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 147-106

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 97-84

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 107-112

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 112-127

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 123-118