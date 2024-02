Scozia-Inghilterra in tv oggi, Sei Nazioni rugby 2024: programma, orario, streaming

Si disputa tra oggi e domani il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e a chiudere il programma di questo pomeriggio, a Edimburgo, saranno i padroni di casa della Scozia e l’Inghilterra. Un derby britannico tra due formazioni chiamate a vincere per restare, o rientrare, in corsa per il titolo.

L’Inghilterra ha vinto le prime due partite del torneo, senza conquistare però i bonus offensivi, e dunque insegue l’Irlanda a due punti di distanza. Per restare in scia ai campioni in carica e giocarsi tutto nello scontro diretto del 9 marzo a Twickenham, i ragazzi di Steve Borthwick devono però espugnare il difficile campo di Edimburgo.

Difficile campo, perché la Scozia è una squadra quadrata, di qualità, che ha vinto bene la prima sfida con il Galles e poi può recriminare tanto per il ko subito in casa contro la Francia. Finn Russell e compagni vogliono tornare a vincere per se stessi, ma soprattutto per restare in scia all’Irlanda e sperare in un passo falso degli irlandesi in vista dello scontro diretto all’ultima giornata.

Il calcio d’inizio a Edimburgo verrà dato alle ore 17:45. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

