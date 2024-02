NBA, risultati della notte (14 febbraio): Fontecchio sconfitto dai Lakers, Miami travolge Milwaukee, bene Boston e Minnesota

Sono sei le partite di una notte NBA che ha visto la seconda presenza in maglia Pistons per Simone Fontecchio. L’azzurro è partito anche in quintetto, firmando 8 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 26 minuti di gioco nella sconfitta di Detroit sul campo dei Los Angeles Lakers. Finisce 125-111 con i soliti LeBron James (25 punti) ed Anthony Davis (20 e 14 rimbalzi) principali protagonisti.

Quinta vittoria consecutiva, ottava nelle ultime dieci, per i Boston Celtics, che continuano ad essere con ampio margine la squadra con il miglior record della NBA. Con i Brookyln Nets finisce 118-110, con Boston trascinata dalla doppia doppia di Jayson Tatum (41 e 14 rimbalzi), mentre ai Nets non sono bastati i 27 di Mikail Bridges.

Quarantuno punti per Tatum ed Anthony Edwards, che guida alla vittoria i Minnesota Timberwolves sul campo dei Portland Trail Blazers. Finisce 121-109 con il break nell’ultimo quarto decisivo per i T’Wolves, che hanno anche un Rudy Gobert da 16 e 15 rimbalzi. Per Portland il migliore è Deandre Ayton con 22 e 16 rimbalzi.

Clamoroso crollo casalingo dei Milwaukee Bucks, che perdono davanti ai loro tifosi per 123-97 contro i Miami Heat. Una partita che vede gli ospiti segnare 40 punti nel primo quarto ed essere avanti di 17 all’intervallo. Match a senso unico nonostante l’assenza di Jimmy Butler per Miami, con gli Heat trascinati dalla tripla doppia di Bam Adebayo (16, 12 rimbalzi e 11 assist) e dai 24 di Nikola Jovic. Per Milwaukee ci sono 23 ed 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

La seconda tripla doppia della notte è quella clamorosa di Domantas Sabonis, che mette a referto 35 punti, 18 rimbalzi e 12 assist. Sacramento aggiunge anche 40 di De’Aaron Fox, ma i Kings perdono comunque contro i Phoenix Suns per 130-125 sotto i colpi di Kevin Durant da 28 e 11 rimbalzi e di Devon Booker da 25. La brutta notizia per Phoenix è il nuovo problema al ginocchio per Bradley Beal, rimasto in campo appena 4 minuti.

Si chiude questo riepilogo dei risultati NBA con la netta vittoria degli Oklahoma City Thunder per 127-113 sugli Orlando Magic. I protagonisti sono Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander, che firmano rispettivamente 33 e 32 punti. Ai Magic non bastano i 23 e 10 rimbalzi di Paolo Banchero.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Brooklyn Nets – Boston Celtics 110-118

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 113-127

Milwaukee Bucks – Miami Heat 97-123

Phoenix Suns – Sacramento Kings 130-125

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 109-121

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 125-111