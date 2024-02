NBA, risultati della notte (12 febbraio): Boston espugna Miami con un super Tatum, mentre Shai fa volare i Thunder

Nella serata italiana di ieri si sono giocate due partite della stagione 2023-2024 di NBA . E in campo si sono visti due big match d’alta classifica, con Miami-Boston e Oklahoma City-Sacramento. Per Miami occasione per uno scalpo di lusso e consolidare la zona playin nella Eastern Conference, mentre tra Thunder e Kings sono i ragazzi di Sacramento a dover vincere per restare in zona playoff. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Vittoria fuori casa e primo posto sempre più consolidato per i Boston Celtics che si impongono sui Miami Heat per 106-110. Non riesce, dunque, a Miami il colpaccio per risalire la classifica e non rischiare di restare invischiato nei play-in o, peggio, di uscire proprio dalla zona post season. Match dopo un primo quarto equilibratissimo vede Boston portarsi avanti e non guardarsi più indietro, anche se i Celtics non scappano mai veramente via e devono respingere i tentativi di rimonta degli Heat. Finisce, come detto, 106-110, con Jayson Tatum protagonista e che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Vittoria interna e corsa al vertice confermata per gli Oklahoma City Thunder che superano i Sacramento Kings per 127-113. Per i Kings, invece, un ko che li fa scivolare fuori dalla zona playoff e in piena bagarre play-in. Sacramento che regge un tempo, dove parte bene, permette ai Thunder di andare sul +10, ma poi rimonta e torna avanti. Ma dal secondo quarto è Oklahoma City a fare la partita, soffrendo ancora per un 15 minuti, ma poi nel terzo quarto piazza l’allungo decisivo, toccando il +24. Sacramento prova la rimonta, ma ogni volta che torna in singola cifra di svantaggio i Thunder riallungano e, come detto, vincono 127-113, con il solito Shai Gilgeous-Alexander mattatore con 38 punti, mentre ai Kings non basta la tripla doppia di Domantas Sabonis con 21 punti, 11 rimbalzi e 14 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (12 FEBBRAIO)

Miami Heat – Boston Celtics 106-110

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 127-113