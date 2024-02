NBA, le partite della notte: buzzer beater di Curry, Golden State batte Phoenix. Seratona Doncic per Dallas, non basta Fontecchio a Detroit

Altra nottata piena di partite in NBA, che si sta avviando verso la pausa verso l’All Star Game. Anche questa notte ci ha proposto tanto spettacolo e temi da discutere: vediamo i risultati insieme.

Sesta vittoria nelle ultime sette partite per i Golden State Warriors, che battono i Phoenix Suns con la tripla dai nove metri di Stephen Curry (30 punti con 9/16 da tre punti) che incastona il 113-112 finale al Chase Center e permette ai californiani di tornare in pari con il proprio record. Ai Detroit Pistons non basta l’ottimo debutto di Simone Fontecchio da 20 punti e 9 rimbalzi per avere la meglio in casa dei Los Angeles Clippers, che dopo lungo tempo ad inseguire torna avanti nel finale per il 112-106 finale: a deciderla è la premiata ditta Paul George-Kahwi Leonard, con 33 e 24 punti.

In una delle sfide più attese della serata, i Dallas Mavericks sotterrano gli Oklahoma City Thunder per 146-11, con un primo quarto spaziale da 47 punti. Altra ‘tacca alla cintura’ per Luka Doncic, che sfiora la tripla doppia con 32 punti (in 14 tiri), 8 rimbalzi e 9 assist, dalla panchina gran debutto per Daniel Gafford, arrivato in trade deadline, che chiude a 19+9. Vincono anche i Philadelphia 76ers, che senza Joel Embiid soffrono in casa degli Washington Wizards per 113-119; con solo otto giocatori a disposizione, il leader lo fa Tyrese Maxey con 28 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, coadiuvato dall’ultimo arrivato Buddy Hield, 23 e 4/9 da tre.

Sorprendente sconfitta casalinga per i New York Knicks, che non trovano altro sfogo offensivo in Jalen Brunson: l’ex Villanova Wildcats ne mette 39, ma gli Indiana Pacers vivono una serata da 61% al tiro e si impongono per 111-125, con i 22 punti e 12 assist di Tyrese Haliburton. Comodo successo dei Cleveland Cavaliers in casa dei Toronto Raptors per 95-119 con otto uomini in doppia cifra, mentre Franz Wagner (36 e 5 assist) trascina gli Orlando Magic alla vittoria sui Chicago Bulls per 114-108. I 21 punti di Wembanyama non bastano ai San Antonio Spurs per battere i Brooklyn Nets (123-103, Cameron Thomas il migliore con 25), mentre Dejonte Murray (34) e Trey Murphy III (24) sono decisivi nei successi degli Atlanta Hawks e dei New Orleans Pelicans contro gli Houston Rockets ed i Portland Trail Blazers.

NBA, I RISULTATI DELL’11 FEBBRAIO

Dallas Mavericks- Oklahoma CIty Thunder 146-111

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons 112-106

Brooklyn Nets-San Antonio Sputs 123-103

Washington Wizards-Philadelphia 76ers113-119

Orlando Magic-Chicago Bulls 114-108

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies 115-106

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 95-119

New York Knicks-Indiana Pacers 111-125

Atlanta Hawks-Houston Rockets 122-113

Golden State Warriors-Phoenix Suns 113-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 84-93