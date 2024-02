NBA, i risultati della notte (8 febbraio): successo per i Pistons di Gallinari, bene anche Cavaliers e Celtics. Clippers ko

Prosegue senza sosta la NBA, con otto partite andate in scena nella notte per la regular season 2023-2024. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo a riepilogare quindi brevemente quanto accaduto oltreoceano.

Vittoria esterna dei Cleveland Cavaliers (33-16) sui Washington Wizards (9-41) per 106-114: decisivo l’ultimo quarto da 27-34, con Donovan Mitchell autore di ben 40 punti – 28 punti per Kyle Kuzma tra le fila dei padroni di casa. Colpo fuori casa anche per i Toronto Raptors (18-33) sui Charlotte Hornets (10-40) col punteggio di 117-123: i canadesi scappano nel punteggio nella frazione conclusiva da 20-32, con RJ Barrett top scorer grazie a 28 punti – agli Hornets non bastano i 45 punti di un mai domo Miles Bridges per ribaltare l’inerzia del match.

Non tremano di fronte al pubblico amico i Miami Heat (28-24) che prevalgono sui San Antonio Spurs (10-41) per 116-104: Tyler Herro e Bam Adebayo trascinano i compagni rispettivamente con 24 e 20 punti, con Devin Vassell e Tre Jones che mettono a referto 19 punti tra i texani. Successo interno anche per i Boston Celtics (22-29) contro gli Atlanta Hawks (39-12) col punteggio di 125-117: Kristaps Porzingis si prende la scena con 31 punti insieme ai 21 di Derrick White, mentre per gli ospiti 25 punti di Saddiq Bey e 20 punti con 10 assist di Trae Young.

I Golden State Warriors (23-25) espugnano Philadelphia battendo a domicilio i 76ers (30-20) per 104-127 grazie ad un terzo quarto da 23-43 che spacca letteralmente in due la partita, con 21 punti di Andrew Wiggins e 18 equamente divisi tra Klay Thompson e Jonathan Kuminga – 17 punti per Ricky Council IV tra i 76ers partendo dalla panchina. Sorridono i Detroit Pistons (7-43) per la vittoria contro i Sacramento Kings (29-21) col punteggio di 133-120: 37 punti di Iaden Ivey e 25 di Alec Burks per la franchigia del Michigan, con il nostro Danilo Gallinari autore di 2 punti in quasi 11’ sul parquet in attesa dell’arrivo di Simone Fontecchio dagli Utah Jazz – 30 punti e 12 rimbalzi di Domantas Sabonis per gli ospiti.

Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers (34-16) cadono sotto i colpi dei New Orleans Pelicans (30-21) col punteggio di 106-117 che scappano già dopo 12’ grazie ad un parziale di 19-36: CJ McCollum è il miglior realizzatore con 25 punti insieme a Zion Williamson che piazza una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, mentre per i californiani 19 punti di James Harden e 18 di Norman Powell subentrato a partita in corso.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 106-114

Charlotte Hornets-Toronto Raptors 117-123

Miami Heat-San Antonio Spurs 116-104

Boston Celtics-Atlanta Hawks 125-117

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors 104-127

Sacramento Kings-Detroit Pistons 120-133

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 106-117