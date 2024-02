Italia-Canada oggi in tv, orario Mondiali pallanuoto femminile 2024: programma, canale, streaming

Il primato nel raggruppamento, un turno in meno da giocare e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: il primo crocevia per il Setterosa ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile arriverà oggi, giovedì 8 febbraio, con l’Italia che affronterà il Canada alle ore 10.00, nella terza ed ultima giornata nel Girone D.

Chi vince va ai quarti di finale, attendendo poi, con tutta probabilità la Grecia, chi perde dovrà giocare gli ottavi contro la vincente di Singapore-Nuova Zelanda per poi sfidare la Spagna ai quarti: questo il bivio che si aprirà per azzurre e nordamericane. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai tiri di rigore.

Il match Italia-Canada di pallanuoto femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, con tutti i match visibili su Eurovision Sport. La diretta live testuale del match del Setterosa sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Giovedì 8 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile, Gruppo C: Singapore-Nuova Zelanda

08.30 Pallanuoto femminile, Gruppo D: Sudafrica-Gran Bretagna

10.00 Pallanuoto femminile, Gruppo D: Italia-Canada – Diretta tv su Rai Sport HD

11.30 Pallanuoto femminile, Gruppo C: Ungheria-Australia

14.00 Pallanuoto femminile, Gruppo A: Brasile-Paesi Bassi

15.30 Pallanuoto femminile, Gruppo A: Stati Uniti-Kazakistan

17.00 Pallanuoto femminile, Gruppo B: Spagna-Francia

18.30 Pallanuoto femminile, Gruppo B: Grecia-Cina

