NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Antetokounmpo batte Doncic, bene anche Lakers e Cavaliers

Un’altra grande notte quella andata in scena in NBA per la regular season 2023-2024, con sei partite disputate tra la Eastern e la Western Conference. Non sono mancate come sempre emozioni: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto negli States.

I Brooklyn Nets (20-28) sorprendono in casa i Philadelphia 76ers (30-18) per 121-136. Gli ospiti partono subito forte con un primo quarto da 22-38, con Philadelphia che accenna una timida reazione nel secondo parziale chiuso a -16 (51-67). Nella ripresa i Nets tornano a spingere sull’acceleratore conservando oltre venti punti di margine alla terza sirena (82-105), ritoccando il massimo vantaggio a +31 nella frazione conclusiva (93-124) fino al 121-136 con cui Brookyln espugna il Wells Fargo Center di Philadelphia. Cam Thomas trascina i suoi con ben 40 punti insieme ai 23 di Mikal Bridges – per i 76ers orfani di Joel Embiid infortunato 23 punti di Tyrese Maxey.

Serve un overtime agli Atlanta Hawks (21-25) per piegare la resistenza dei Golden State Warriors per 141-134. I californiani iniziano meglio il match (28-33), con Atlanta che riesce a prendere le misure nel secondo quarto pareggiando i conti prima del riposo di metà partita (64-64). Nel terzo parziale la franchigia della Georgia mette la freccia (84-76), ma gli ospiti non ci stanno ed impattano nel punteggio alla terza sirena (89-89). Nel parziale conclusivo i Warriors riescono a prendere un piccolo margine (117-121), ma Atlanta non molla (123-123) portando così la sfida al tempo supplementare dove gli Hawks sbagliano meno vincendo per 141-134 di fronte al pubblico amico. 35 punti di Trae Young e 22 punti con 16 rimbalzi per Onyeka Okongwu dalla panchina, mentre a Golden State non bastano i 60 punti di un mai domo Steph Curry.

Colpo esterno dei Sacramento Kings (29-19) sui Chicago Bulls (23-27) per 115-123. Gli ospiti mettono il naso avanti già nel primo quarto (25-32), aumentando i giri del proprio motore nel secondo parziale per il +19 con cui si va all’intervallo lungo (52-71). Nella ripresa i Kings piazzano un altro break di 11-0 per il +30 (52-82), con i Bulls che riescono a reagire ed accorciare fino al -10 dopo 36’ di gioco (81-91). Nell’ultima frazione Chicago tenta il tutto per tutto riportandosi anche a -3 (115-118), ma Sacramento dà fondo alle ultime energie rimaste e trova l’allungo decisivo per il 115-123 finale. De’Aaron Fox chiude con ben 41 punti a referto, insieme alla tripla doppia di Domantas Sabonis con 13 punti, 14 rimbalzi e 10 assist – 26 punti per Coby White e 24 equamente divisi tra DeMar DeRozan e Nikola Vucevic tra le fila dei Bulls.

Vittoria fuori casa anche per i Cleveland Cavaliers (31-16) contro i San Antonio Spurs (10-40) per 117-101. La compagine dell’Ohio si porta subito a +5 alla prima sirena (25-30), dilagando poi nel secondo quarto senza concedere possibilità di replica ai texani (45-67). Nella ripresa i Cavaliers continuano a mantenere un margine importante sugli avversari incapaci di avvicinarsi per provare ad impensierirli (71-92), con San Antonio che nel finale cerca di limitare i danni per il 101-117 con cui Cleveland vince in trasferta. 31 punti di Donovan Mitchell e doppia doppia sia per Evan Mobley (28 punti e 10 rimbalzi) che per Jarrett Allen (26 punti e 16 rimbalzi nelle medesime voci statistiche), con Devin Vassell top scorer degli Spurs con 22 punti – 19 punti e 14 rimbalzi per Victor Wembanyama.

I Milwaukee Bucks (33-16) battono a domicilio i Dallas Mavericks (26-23) col punteggio di 117-129. I padroni di casa innestano le marce alte fin da subito con un primo quarto da 44-20, con i Bucks che reagiscono nella frazione seguente ricucendo lo strappo e portandosi a -5 (65-60). Nella ripresa i campioni del 2020-2021 operano il sorpasso (79-85), con Dallas che non intende mollare la presa e morde le caviglie agli ospiti alla terza sirena (92-93). Nel parziale decisivo Milwaukee mantiene il sangue freddo respingendo gli ultimi assalti dei texani fino al 117-129 con cui fanno saltare il fattore campo. 48 punti e 10 assist per la stella Giannis Antetokounmpo e 30 punti per Damian Lillard, con Luka Doncic che tra i ‘Mavs’ accarezza la tripla doppia (40 punti, 9 rimbalzi ed 11 assist) insieme ai 21 punti di Maxi Kleber.

Nell’ultimo match che completava la notte NBA i Los Angeles Lakers (26-25) espugnano il Madison Square Garden di New York sconfiggendo i Knicks (32-18) per 105-113. Partita equilibrata dopo 12’ di gioco (25-27), con le due squadre che lottano punto a punto anche nel secondo quarto: prima dell’intervallo lungo, infatti, il punteggio è in perfetta parità sul 59-59. Nella ripresa i padroni di casa escono meglio dagli spogliatoi conservando due possessi pieni di vantaggio (86-78), con i Lakers che replicano nell’ultimo parziale trovando il guizzo decisivo per il 105-113 con cui si aggiudicano la sfida. 24 punti per LeBron James e 22 per Austin Reaves, con Anthony Davis autore di una doppia doppia da 12 punti e 18 rimbalzi – ai Knicks non bastano i 36 punti 10 assist di Jalen Brunson ed i 26 di Donte DiVincenzo per ribaltare l’inerzia della partita.

