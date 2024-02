Hockey ghiaccio: Renon batte Vipiteno, Cortina viene sconfitta nel sabato dell’Alps League

Il sabato sera dell’ICE Hockey League regala alle squadre italiane coinvolte nella serata di partite in programma risultati altalenanti. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Master Round

Larga vittoria del Renon per 5-2 sul Vipiteno. Padroni di casa avanti con Kostner e Coatta, ripresi dagli ospiti sul 2-2 alla fine del secondo periodo grazie a Topatigh e Messner.

Terzo e ultimo troncone di gara tutto a favore del Renon: Insam sale in cattedra realizzato una doppietta, inframezzata dalla griffe di Amorosa, che fissa il risultato e determina l’esito della contesa.

Nulla da fare invece per il Cortina battuto 2-4 dall’EC Bregenzerwald. Gli austriaci vanno avanti, vengono ripresi una volta sull’1-1, grazie alla rete di Cuglietta (autore di una doppietta), ma poi riscappano con Lebeda (due reti anche per lui) e Embrich (bis di gol anche in questo caso), senza essere più ripresi.

Nell’altra partita in agenda, infine, vittoria a domicilio dei Red Bull Hockey Juniors, per 1-2 sulla pista dell’EK Die Zeller Eisbären.

Girone di qualificazione A

Importantissimo 3-6 del Merano che espugna la tana dell’HK RST Pellet Celje, trascinato dalle doppiette di Garreffa e McNally.

Larghissimo 6-1 del Gherdeina sugli Steel Wings Linz. Tripletta strepitosa di De Luca e doppietta altrettanto pesante di Cristellon per stendere gli austriaci.

Girone di qualificazione B

Un peccato per i Fassa Falcons, che in casa cedono 6-7 all’EHC Lustenau. Match pazzesco fatto di scatti in avanti, pareggi, sorpassi e controsorpassi lungo tutti e sessanta i minuti a disposizione. A decidere è la zampata di Wennlund, a meno di quattro minuti dalla fine, con il giocatore degli ospiti firmatario, complessivamente, di due gol.