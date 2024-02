NBA: Danilo Gallinari, c’è l’interesse dei Los Angeles Lakers

Mancano tre giorni alla trade deadline, cioè c’è ancora poco tempo per poter eventualmente finalizzare scambi destinati a durare per il finale di stagione NBA. Una data, questa, attesissima, tant’è che spesso e volentieri diventa quasi impossibile tenere traccia di tutto quel che accade dietro le quinte.

Ci sono però dei rumours, alcuni anche abbastanza importanti, che possono emergere. E uno di essi riguarda Danilo Gallinari. Per il classe ’88 finora stagione non fortunata. O meglio: tutto sommato normale in termini di rendimento sul campo, considerato che viene da un infortunio che l’ha tenuto fermo un anno (e gli ha di fatto chiuso le porte dei Boston Celtics). Non normale, però, per il fatto che, finito ai Washington Wizards in stagione, senza mezzi termini, da tanking, si è ritrovato a essere ceduto ai peggiori dell’anno nella lega: i Detroit Pistons.

A questo punto appare evidente come, per il Gallo, la soluzione ideale non è in alcun modo questa. Ed ecco che una chance emerge: secondo quanto riportato da Michael Scotto, insider di USA Today che ha un suo podcast denominato Hoopshype, per il protagonista si potrebbero aprire le porte dei Los Angeles Lakers. Ci sarebbero stati, infatti, dei contatti tra la dirigenza gialloviola e i Pistons per capire quali sono le possibilità di approdo in California dell’italiano.

Nessun azzurro, giova ricordarlo, è mai arrivato a vestire quella che è una delle maglie più storiche e iconiche della NBA. Nella fattispecie, la possibilità sarebbe finanche quella di trovarsi al fianco dell’accoppiata LeBron James-Anthony Davis. Attualmente i Lakers hanno un record di 26-25, il che li colloca al nono posto nella Western Conference, attualmente valevole per un posto nei play-in. Quanto ai Pistons, nella Eastern Conference, c’è un pietoso 6-43.