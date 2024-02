NBA, i risultati della notte (5 febbraio): i Jazz di Fontecchio battono i Bucks, Bradley Beal trascina i Suns

Notte NBA piuttosto lunga e interessante, quella appena trascorsa sui parquet degli States. Nove i match disputati, con un’aria di trade deadline che si avvicina sempre di più con tutti gli annessi e connessi relativi. Il tutto mentre Joel Embiid starebbe valutando l’operazione al ginocchio e Zach LaVine ha finito la stagione per operazione al piede.

I Detroit Pistons (6-43) di Danilo Gallinari, che realizza solo due punti, non riescono a fermare l’onda degli Orlando Magic (27-23): 99-111 pur con un incontro abbastanza equilibrato per tre quarti. 38 i punti di Franz Wagner, 20 quelli di Paolo Banchero. Dall’altra parte 18 di Cade Cunningham e Jaden Ivey. Il vero re della notte, però, è Bradley Beal: nella prima occasione in cui rivede i Washington Wizards (9-40) da avversario, li travolge con 43 punti spingendo i suoi Phoenix Suns (29-21) fino al 112-140. Per i padroni di casa 6 in doppia cifra e 24 di Deni Avdija.

I Los Angeles Clippers (33-15) passano di fronte ai Miami Heat (26-24) per 95-103 con valide prestazioni di Kawhi Leonard e James Harden: 25 punti e 11 rimbalzi per l’uno, 21 e 11 assist per l’altro. Per gli Heat 21 di Jimmy Butler. Gli Indiana Pacers (28-23) sfruttano benissimo il primo quarto da 13-26 per battere gli Charlotte Hornets (10-38) per 99-115. Pascal Siakam realizza 25 punti, Aaron Nesmith collabora con 22; per i padroni di casa non basta un grande Brandon Miller da 35.

I Boston Celtics (38-12), che riaccolgono Marcus Smart sebbene ancora in tribuna, pescano una serata da 34 punti di Jayson Tatum e da 26 di Kristaps Porzingis per travolgere i Memphis Grizzlies (18-32). Per gli sconfitti 19 dalla panchina di Scotty Pippen Jr., il figlio della leggenda Bulls. Servono invece due supplementari agli Oklahoma City Thunder (35-15) per sconfiggere 135-127 i Toronto Raptors (17-32), sfruttando i cinque uomini a 20 o più punti: Josh Giddey (24), Shai Gilgeous-Alexander (23 con 14 assist, 9 rimbalzi ), Chet Holmgren (22), Luguentz Dort (22), Aaron Wiggins (20). Per i Raptors 23 di RJ Barrett.

I Minnesota Timberwolves (35-15) non si fanno troppi problemi nel battere gli Houston Rockets (23-25): 111-90 il punteggio finale con 32 punti di una versione mattatore di Anthony Edwards, mentre dall’altra parte c’è la doppia doppia da 15 e 10 rimbalzi di Alperen Sengun. Gran colpo degli Utah Jazz (25-26), che battono i Milwaukee Bucks (33-17) per 123-108 con 21 punti di Lauri Markkanen e 19 di Collin Sexton e Keyonte George, ma anche 11 in 24 minuti di Simone Fontecchio. Per i Bucks stavolta non bastano 33 e 13 assist di Giannis Antetokounmpo e 27 di Bobby Portis. Infine, i Denver Nuggets (35-16) si risollevano da un primo quarto difficile e battono i Portland Trail Blazers (15-35) per 112-103 con 29 punti di Nikola Jokic, respingendo così i 27 di DeAndre Ayton e i 26 di Anfernee Simons.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Orlando Magic 99-111

Washington Wizards-Phoenix Suns 112-140

Miami Heat-Los Angeles Clippers 95-103

Charlotte Hornets-Indiana Pacers 99-115

Boston Celtics-Memphis Grizzlies 131-91

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 135-127 d2ts

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 111-90

Utah Jazz-Milwaukee Bucks 123-108

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 112-103