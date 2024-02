MotoGP, Marco Bezzecchi: “Devo lavorare sullo stile di guida: GP23 non facile da mettere a punto”

Un ultimo giorno di test un po’ complicato per Marco Bezzecchi a Sepang (Malesia), sede della tre-giorni di prove ufficiali riservati alla MotoGP. Le squadre hanno potuto sfruttare il loro materiale per mettere a punto le nuove moto in vista dell’inizio della stagione. Bezzecchi, in sella alla Ducati GP23 del neonato Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha concluso al 17° posto il day-3 a 1.313 da un velocissimo Francesco Bagnaia, che sulla Rossa ufficiale ha stampato il nuovo record “ufficioso” della pista (1:56.682).

“Chiudiamo questo primo test con una giornata un po’ complicata. Abbiamo avuto un piccolo problema sulla moto e abbiamo optato per non tentare il time attack. Ho preferito lavorare ancora sullo stile di guida, sto facendo un po’ fatica. La moto è molto veloce, ma non sono ancora a mio agio, devo adattarmi e questo richiede ancora un po’ di tempo“, ha commentato il romagnolo.

Un passaggio non semplice, in termini di stile di guida, dalla GP22 al modello 2023, usata l’anno scorso da Bagnaia: “In frenata e in accelerazione, le sensazioni sono diverse rispetto alla moto della stagione passata. Non sono ancora riuscito a portare il pacchetto al limite, ragione che ci ha spinto a continuare per step e a lasciare per un attimo da parte giro secco e simulazione in vista del Qatar“.

I piloti della massima categoria del motociclismo si ritroveranno, infatti, a Lusail per una due-giorni di prove (19-20 febbraio) dove si proseguirà nel lavoro di rifinitura e di sviluppo.