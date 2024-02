MotoGP, Marc Marquez su Valentino Rossi: “Fare pace con lui? Non dipende certo da me…”

Valentino Rossi e Marc Marquez. La rivalità forse più aspra della storia del Motomondiale, almeno quello recente. Sicuramente la più rovente del nuovo millennio. I fatti del 2015 sono ancora ben nitidi nella mente di tutti gli appassionati ed addetti ai lavori della MotoGP e, ovviamente, anche in quella dei due acerrimi nemici.

Uno strappo notevole che non si è mai rimarginato, con l’incidente di Termas de Rio Hondo del 2018 che è andato a rimarcare definitivamente che questi due fuoriclasse proprio non si sopportino, per usare termini civili. Quando hai 17 titoli iridati l’uno a fianco all’altro, non è semplice gestire la situazione in pista e fuori, figuriamoci con tutto quello che era accaduto tra i due.

Sollecitato sull’argomento in una lunga intervista rilasciata a DAZN Spagna, il “Cabroncito” ha detto nuovamente la sua nella infinita querelle con il “Dottore”, andando a segnare un nuovo capitolo di una lunghissima serie di battute e frecciate tra i due contendenti: “Se potrò sedermi a tavolino e parlare con Valentino Rossi? Non dipende certo da me”.

Il pilota sei volte campione del mondo della classe regina prosegue nel racconto, confermando come gli attriti saranno ben lontani dall’andare nel dimenticatoio: “Il nostro rapporto? Ho avuto la fortuna di affrontarlo, di batterlo, di farmi battere per un anno e anche di poter condividere la pista con lui per imparare da lui – sorride – Sono stati anni bellissimi”.