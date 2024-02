MotoGP, Marc Marquez in crescita sulla Ducati Gresini dopo i test di Lusail ma…

L’appuntamento è fissato per il fine-settimana dell’8-10 marzo. A Lusail, è il caso di dirlo, si accenderanno le luci del Mondiale 2024 di MotoGP e sul tracciato qatariano i motori si sono scaldati, visto quanto accaduto nella due-giorni di test a precedere l’avvio della stagione. Ducati ha confermato il suo ruolo di riferimento e Francesco Bagnaia sembra essere partito con il piglio di chi vuole confermarsi in vetta.

Pecco è stato impressionante e il tempo da record della pista, in sella alla GP24, va rimarcato. Certo, sono solo prove, però i rivali hanno preso nota. Uno tra questi è stato Marc Marquez che, in sella alla Ducati GP23 del Team Gresini, ha fatto più fatica del previsto ad adattarsi. L’asso nativo di Cervera si è dovuto un po’ togliere di dosso la modalità “Honda” nel suo stile.

L’approccio è stato inizialmente calmo, ma poi nell’ultimo giorno di prove di ieri si è iniziato a spingere e il quarto posto finale è da prendere come un segnale di crescita. “Ho fatto un click, l’intensità sulla moto è stata diversa: fino a oggi provavo a capire la moto, oggi ho pensato se cado cado, è arrivata la prima caduta facendo il long race”, ha dichiarato Marquez ai microfoni di Sky Sport.

“Ora ci sono tre-quattro piloti che fanno la differenza, Bagnaia per il momento è il più forte“, ha aggiunto il “93”. Di conseguenza puntare al podio, ora come ora, appare complicato per lo spagnolo. Vedremo se poi il rendimento in gara sarà diverso, ma forse la differenza tra GP24 e GP23 potrebbe essere più marcata di quello che ci si poteva aspettare.